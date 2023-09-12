40% نموا فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 7 أشهر

وأضاف، خلال حفل استقبال في العاصمة الروسية موسكو ، أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة المصرية بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

واستعرض أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشار إلى أن هدف الوزارة حالياً هو تحقيق نمو سريع في هذه الصناعة يتراوح ما بين 25 و30% سنوياً والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون في إطار من التنظيم والحوكمة الفعالة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الزائر السائح وبما يساهم في تلقيه ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة في مصر.

ولفت إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي، والحملات الترويجية المشتركة.

كما نوه في حديثه إلى خطة الوزارة لبناء وتطوير المنتج السياحي المصري ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر، ومسارات العمل التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ ذلك.



