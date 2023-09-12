40% نموا فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 7 أشهر

40% نموا فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 7 أشهر
التاريخ
9/12/2023 2:04:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن حركة السياحة الوافدة إلى مصر شهدت نموا بنسبة 40% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف، خلال حفل استقبال في العاصمة الروسية موسكو ، أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة المصرية بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
واستعرض أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن هدف الوزارة حالياً هو تحقيق نمو سريع في هذه الصناعة يتراوح ما بين 25 و30% سنوياً والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون في إطار من التنظيم والحوكمة الفعالة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الزائر السائح وبما يساهم في تلقيه ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة في مصر.
ولفت إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي، والحملات الترويجية المشتركة.
كما نوه في حديثه إلى خطة الوزارة لبناء وتطوير المنتج السياحي المصري ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر، ومسارات العمل التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ ذلك.
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