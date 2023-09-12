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((أبوسومة)) تفتح فندقاً فى الغردقة ديسمبر المقبل باستثمارات 600 مليون جنيه - جريدة البورصة

9/12/2023 2:04:12 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تستعد شركة أبوسومة للتنمية السياحية، مطور مشروع ((سوما باى))، لافتتاح فندق بمدينة الغردقة، خلال شهر ديسمبر المقبل، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه.

وقال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبوسومة للتنمية السياحية، إنَّ الفندق الجديد بطاقة استيعابية 180 غرفة، وذلك فى إطار خطة الشركة لزيادة حجم أعمالها فى الشق الفندقى.

وأضاف ((المسيرى)) لـ((البورصة))، أن الشركة تنفذ فندقاً آخر فى الغردقة بطاقة استيعابية 200 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2025.

وأوضح أن الشركة تركز على توسيع محفظة أعمالها من العقارات والمرافق والفنادق والمنتجعات والفيلات، بهدف الترويج لمنتجع ((سوما باى)) كوجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر.

وقال إنَّ سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر يعد سوقاً متنوعاً يلبى التفضيلات المختلفة، والاحتياجات المتنوعة لجميع شرائح المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء.

وأضاف أن هناك حجم طلب كبيراً على العقارات ذات الوجهة البحرية والإطلالة المباشرة على البحر، فضلاً عن قربها من وسائل الترفيه والمرافق، وهذه الأنماط من العقارات تجذب المستخدمين الباحثين عن نمط حياة يتسم بالرفاهية، وكذلك المستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل من الإيجار وزيادة رأس المال.

وأشار إلى أن هناك طلباً متزايداً على العقارات الصديقة للبيئة التى تم تصميمها وبناؤها مع مراعاة مبادئ الاستدامة مثل كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة النفايات واستخدام المواد المحلية.

وقال إن الشركة فى مرحلة الدراسة للعديد من الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار التوجه المستمر نحو استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الرياضية.

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