((أبوسومة)) تفتح فندقاً فى الغردقة ديسمبر المقبل باستثمارات 600 مليون جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/12/2023 2:04:12 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستعد شركة أبوسومة للتنمية السياحية، مطور مشروع ((سوما باى))، لافتتاح فندق بمدينة الغردقة، خلال شهر ديسمبر المقبل، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه.
وقال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبوسومة للتنمية السياحية، إنَّ الفندق الجديد بطاقة استيعابية 180 غرفة، وذلك فى إطار خطة الشركة لزيادة حجم أعمالها فى الشق الفندقى.
وأضاف ((المسيرى)) لـ((البورصة))، أن الشركة تنفذ فندقاً آخر فى الغردقة بطاقة استيعابية 200 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2025.
وأوضح أن الشركة تركز على توسيع محفظة أعمالها من العقارات والمرافق والفنادق والمنتجعات والفيلات، بهدف الترويج لمنتجع ((سوما باى)) كوجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر.
وقال إنَّ سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر يعد سوقاً متنوعاً يلبى التفضيلات المختلفة، والاحتياجات المتنوعة لجميع شرائح المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء.
وأضاف أن هناك حجم طلب كبيراً على العقارات ذات الوجهة البحرية والإطلالة المباشرة على البحر، فضلاً عن قربها من وسائل الترفيه والمرافق، وهذه الأنماط من العقارات تجذب المستخدمين الباحثين عن نمط حياة يتسم بالرفاهية، وكذلك المستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل من الإيجار وزيادة رأس المال.
وأشار إلى أن هناك طلباً متزايداً على العقارات الصديقة للبيئة التى تم تصميمها وبناؤها مع مراعاة مبادئ الاستدامة مثل كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة النفايات واستخدام المواد المحلية.
وقال إن الشركة فى مرحلة الدراسة للعديد من الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار التوجه المستمر نحو استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الرياضية.
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