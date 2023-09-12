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62.29 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء ((الإسكان الاجتماعى)) - جريدة البورصة

9/12/2023 2:04:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بلغت التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 62.29 مليار جنيه موزعة على 527.3 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 118.13 ألف جنيه للوحدة، حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 59.9 مليار جنيه لنحو 508.1 ألف عميل.

وأضافت ((عبدالحميد)) لـ))البورصة))، أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.34 مليار جنيه لـ19.17 ألف عميل.

وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 16.58 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 15.15 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 6.9 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة 4.15 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى 3.25 مليار جنيه.

وقدمت شركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بقيمة 838.7 مليون جنيه، وشركة التعمير للتمويل العقارى ((الأولى)) 830.8 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 284.4 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252 مليون جنيه.

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