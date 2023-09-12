62.29 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء ((الإسكان الاجتماعى)) - جريدة البورصة
التاريخ
9/12/2023 2:04:10 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بلغت التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 62.29 مليار جنيه موزعة على 527.3 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 118.13 ألف جنيه للوحدة، حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 59.9 مليار جنيه لنحو 508.1 ألف عميل.
وأضافت ((عبدالحميد)) لـ))البورصة))، أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.34 مليار جنيه لـ19.17 ألف عميل.
وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 16.58 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 15.15 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 6.9 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة 4.15 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى 3.25 مليار جنيه.
وقدمت شركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بقيمة 838.7 مليون جنيه، وشركة التعمير للتمويل العقارى ((الأولى)) 830.8 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 284.4 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252 مليون جنيه.
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