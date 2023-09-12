وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 59.9 مليار جنيه لنحو 508.1 ألف عميل.

وأضافت ((عبدالحميد)) لـ))البورصة))، أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.34 مليار جنيه لـ19.17 ألف عميل.

وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 16.58 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 15.15 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 6.9 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة 4.15 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى 3.25 مليار جنيه.

وقدمت شركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بقيمة 838.7 مليون جنيه، وشركة التعمير للتمويل العقارى ((الأولى)) 830.8 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 284.4 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252 مليون جنيه.