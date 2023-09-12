(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة في شهر أكتوبر القادم.
وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية، وتشمل على ست فئات مختلفة في قطاع صناعة الطاقة. ويتم اختيار الفائزين بالجائزة من خلال لجنة اختيار دولية تقوم بتقييم المُنجزات العُمرية للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً بينهم. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال، في الحفل الذي سيقام في أكتوبر القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة تمنح باسم سعادة عبدالله بن حمد العطية تخليداً لسنوات الجهد والعطاء والإنجازات التي حققها سعادته في قطاع الطاقة طوال سنوات عمله وزيراً للطاقة والصناعة.
وتعتبر جائزة العطية للطاقة من أبرز الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة العطية، التي يرأس مجلس امنائها سعادة عبد الله بن حمد العطية، ويضم المجلس في عضويته نُخبة من أبرز القيادات القطرية السابقة في مجال الطاقة والاقتصاد، حيث عمل العديد منهم مع سعادة العطية خلال فترة التطوير والنهوض بصناعة النفط والغاز في دولة قطر.
ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة العطية قد تم إنشاؤها عام 2015، كمركز لبحوث الطاقة والتنمية والمستدامة، وتسعى إلى تقديم المعرفة والرؤى العملية في هذا المجال، بما يعود بالفائدة على أعضاء المؤسسة وأفراد المجتمع.
ومن ضمن الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة العطية، إصدار النشرات والتقارير الدورية والأبحاث التي تتناول عبر التحليل أهم المستجدات العالمية المتعلقة بالطاقة والاستدامة.
وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، وقطر غاز، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.
بالإمكان الاطلاع على جوائز العطية، من خلال زيارة موقع مؤسسة العطية على الانترنت أو متابعتها على تويتر TwitterAlAttiyahFndn
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN12092023006131013331ID1107054041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.