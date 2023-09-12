الغازي مرشح لإنقاذ مانشستر يونايتد

الغازي مرشح لإنقاذ مانشستر يونايتد
التاريخ
9/12/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أكدت تقارير إخبارية أن الجناح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، يعد من أبرز المرشحين لشغل مكان أنتوني وجادون سانشو في صفوف مانشستر يونايتد.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن موقف المهاجمين أدى إلى إعادة اليونايتد للتخطيط بشأن مستقبل خطه الأمامي، والبحث عن لاعب لا يرتبط بعقد في الوقت الحالي.
ودخل سانشو في خلافات مع مدربه إريك تين هاج مؤخرًا، على خلفية تصريحات الأخير بشأن استبعاد اللاعب من مواجهة آرسنال.
فيما أصدر مانشستر يونايتد بيانا أعلن فيه استبعاد أنتوني من الفريق حتى البت في الادعاءات الموجهة له باستخدام العنف ضد صديقته السابقة (جابرييلا كافالين).
ويعد الغازي، اللاعب السابق لأستون فيلا أو أياكس أمستردام، هو الخيار الأفضل للوصول لـ"الشياطين الحمر" كلاعب حر.
وكان الغازي (28 عاما) قد أنهى تعاقده مع آيندهوفن الهولندي في أول سبتمبر/أيلول الجاري، والذي كان قد انضم إليه قبل عام قادما من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.
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