الغازي مرشح لإنقاذ مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن موقف المهاجمين أدى إلى إعادة اليونايتد للتخطيط بشأن مستقبل خطه الأمامي، والبحث عن لاعب لا يرتبط بعقد في الوقت الحالي.

ودخل سانشو في خلافات مع مدربه إريك تين هاج مؤخرًا، على خلفية تصريحات الأخير بشأن استبعاد اللاعب من مواجهة آرسنال.

فيما أصدر مانشستر يونايتد بيانا أعلن فيه استبعاد أنتوني من الفريق حتى البت في الادعاءات الموجهة له باستخدام العنف ضد صديقته السابقة (جابرييلا كافالين).

ويعد الغازي، اللاعب السابق لأستون فيلا أو أياكس أمستردام، هو الخيار الأفضل للوصول لـ"الشياطين الحمر" كلاعب حر.

وكان الغازي (28 عاما) قد أنهى تعاقده مع آيندهوفن الهولندي في أول سبتمبر/أيلول الجاري، والذي كان قد انضم إليه قبل عام قادما من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.



