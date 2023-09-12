(MENAFN
- Your Mind Media ) سبتمبر 2023
شهد الأمس بعض التراجعات في أسواق العملات المشفرة وذلك بقيادة البيتكوين التي تخلت عن مستوى 25000 دولار في أقصى تراجعات الأمس فيما رأينا اليوم عودة للمكاسب مع استعادة مستوى 25700. كذلك الايثريوم التي تراجعت إلى مستوى 1530 دولاراً الأمس فيما لا تزال تحاول استعادة مستوى 1600 وذلك في صباح اليوم.
جاءت تراجعات العملات المشفرة مع استمرار تدفق المعنويات السلبية إلى الأسواق وذلك في ظل حالة الترقب لما قد يحصل على الجانب التنظيمي لهذا السوق في الولايات المتحدة. حيث كان الأمس هو أخر يوم لدى Binance لتقديم المستندات السرية التي طالبت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وذلك في إطار سلسلة من الاتهامات الموجهة لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم حول التلاعب بأصول العملات ونقلها إلى شركات تابعة. في حين قالت Binance أن طلب الهيئة بالكشف عن تلك المستندات هو أمر مرهق بشكل غير مبرر وأن لا دليل لدى الهيئة حول قيام الشركة بالتلاعب بأموال وأصول العملاء.
ليس بعيداً عن بورصات العملات المشفرة، فقد شهدنا الأمس تحركات ملحوظة من قبل مدراء الأصول وذلك بنقلهم ما يعادل عدة ملايين من الدولارات من البيتكوين والايثريوم إلى بورصات العملات المشفرة. فيما أن التحويلات الضخمة نحو بورصات العملات المشفرة عادة ما تترجم على أنها إشارة سلبية ذلك أن هذه التحويلات تكون بسبب نية بيع أو تبديل العملات المشفرة. إلا أن تلك التحويلات عندما تأتي من مدراء الأصول وشركات التداول قد تكون بغرض إدارة وتوفير السيولة لا أكثر، وذلك بحسب CoinDesk.
فيما تأتي هذه التحويلات الضخمة ضمن سلسلة أخرى من التحويلات، إلى جانب تلك التي كانت باتجاه المحافظ الرقمية، التي كنا قد شهدناها شهر أغسطس الفائت وعززت حالة الترقب والحذر لدى المتعاملين لما قد تعكسه تلك التحويلات من توقعات وحذر لدى كبار المستثمرين.
أما في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) فقد شهدنا المزيد من العلامات السلبية لهذا السوق وذلك مع عزم Binance سحب إدراج شبكة Polygon في سوق NFT الخاصة بها وهذا ما دفع سعر التوكن الخاص بالشبكة (MATIC) لأدنى مستوى له هذا العام وذلك عند 0.4922 في ذروة تراجعات الأمس.
يضاف سحب إدراج Polygon من سوق NFT الخاصة ببورصة Binance إلى سلسلة الأخبار السلبية التي تحوم في هذا السوق المضطرب أساساً والذي لا يزال يعيش المتعاملون فيه حالة من الترقب لما قد ستكون عليه البيئة التنظيمية والقانونية وذلك مع التدخلات الأولى من نوعها من الهيئات الاشرافية ولسطات انفاذ القانون في هذا السوق وسوق المالية اللامركزية (DeFi).
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