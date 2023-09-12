(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 12 سبتمبر 2023: تزور نجمة هوليوود المرموقة جادا بينكيت سميث كوكا كولا أرينا في دبي يوم 7 نوفمبر ضمن جولتها العالمية التي تحمل عنوان Worthy: A Journey with Jada Pinkett Smith، ليحظى محبوها بفرصة فريدة لقضاء أمسية لا تنسى مع النجمة التي ستتحدث في أجواء دافئة عن مذكراتها بعنوان Worthy، والتي ستطلقها حول العالم في 17 أكتوبر 2023.
يذكر أن جادا بينكيت سميث ممثلة ومنتجة ورائدة أعمال وموسيقية ومقدمة برامج وكاتبة ومناصرة للقضايا الإنسانية، امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 30 عامًا. وستتحدث جادا خلال هذه الفعالية الخاصة في حوار حميم مع محبيها وقرائها، لتحكي قصصًا عن نشأتها غير التقليدية في بالتيمور وزواجها من واحد من أشهر الرجال في العالم، مبينة ابتعادها الدائم عن كل ما هو مألوف. كما تتحدث عن رحلتها التي تجاوزت خلالها الكثير من الأمور المعقدة والأخبار الكاذبة عن زواجها وعن أسرتها وعنها، والتي تعلمت خلالها كيف تقدّر قيمة ذاتها وتلهمنا بأن نفعل الأمر نفسه.
تنضم سارا أوموليو، الشريكة الإدارية في شركة مافين جلوبال أكسيس وهي الشركة المنتجة للجولة العالمية، إلى جادا على المسرح في هذا الحوار المرتقب. وقالت سارا: "تسرنا استضافة جادا بينكيت سميث في دبي لنخوض حوارًا مميزًا وأمسية لا تنس، فكل مدينة على خارطة الجولة العالمية Worthy ستشهد قوة حكايات جادا، ولكننا نتطلع إلى أجواء أكثر سحرًا هنا، ونترقب مزيدًا من الحماس والتواصل. وقد سعدنا بترتيب هذه الأمسية في مكان رائع يليق برحلة جادا وذكرياتها وجمهورها في دبي."
وتحيي هذه الفعالية الخاصة مسيرة جادا المتميزة وحياتها من خلال حديثها عن تجاربها الشخصية التي ستلهم الحضور دون شك.
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