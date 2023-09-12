(MENAFN
- Hkstrategies) كازبلانكا، المغرب، 12 سبتمبر 2023: أعلنت شركة كريم التي تقدم خدماتها في المملكة المفربية، عن توفير رحلات مجانية إلى ستة من بنوك للدم ومستشفيات الدار البيضاء والمناطق المحيطة بها، وذلك للمساعدة وتسهيل زيادة إمدادات الدم التي تشتد الحاجة إليها بسبب العدد الكبير من الجرحى الذين وصلوا إلى المشافي نتيجة أحداث الزلازل المدمر الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضية.
حيث يمكن لعملاء كريم في الرباط والدار البيضاء وطنجة، الحصول على رحلات مجانية إلى عدد من المواقع المخصصة لحملة التبرع بالدم، بما في ذلك "مركز نقل الدم" في العرفان، وشارع الزرقطوني، وشارع المسيرة، وشارع إهاج حبيب. كما ستوفر "كريم" أيضًا رحلات مجانية إلى العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك "مستشفى الشيخ زايد" و"مستشفى مولاي يوسف" و"مستشفى محمد السادس ببوسكورة"
وفي هذا السياق قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "شركة كريم": "قلوبنا وصلواتنا مع إخواننا وأخواتنا في المغرب. مع إصابة الآلاف نتيجة الزلزال، أصبح الكثير من الناس بحاجة إلى التبرع بالدم. نحن حريصون على المساعدة. وستوفر كريم رحلات مجانية إلى مراكز التبرع بالدم خلال الأسبوع المقبل لتسهيل عملية التبرع لعملائنا ومساعدة المنكوبين".
وتجدر الإشارة أنه وللحصول على رحلة مجانية من شركة "كريم" إلى بنك الدم أو المستشفى، يمكن للعملاء تحميل أو فتح تطبيق Careem عبر App Store أو Google Play، وإضافة رمز القسيمة DONNER إلى رحلتهم إلى المواقع المذكورة أعلاه.
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