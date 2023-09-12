ترميم جمجمة سعودي أصابها التآكل

(MENAFN
- Epress release) الرياض
تمكن أطباء الأنف والأذن والحنجرة في منطقة جازان (جنوب السعودية) من إجراء تدخل جراحي معقد لترميم قاع جمجمة مريض في عملية معقدة استمرت لمدة 5 ساعات.
وقالت الصحة السعودية أن أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي تمكنوا يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر من ترميم قاع الجمجمة الجانبي وأنسجة الدماغ والأذن لمريض عانى من تآكل شديد بعظمة ودهليز الأذن والقنوات الهلالية وصولاً لعظام القوقعة.
كما صرح الفريق الطبي المعالج للحالة أنه استخدم خلال العملية المايكروسكوب الجراحي وجهاز ملاحة الأعصاب لترميم كامل قاع الجمجمة الجانبي من خلال الأذن وفصل التجويف الدماغي عن الأذن وترميم عظامها الدقيقة كذلك.
وفور انتهاء العملية نُقلَ المريض لقسم العناية المركزة ليتابع الأطباء وفريق التمريض وضعه الصحي حتى خروجه من المستشفى.
MENAFN12092023006549014258ID1107053774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.