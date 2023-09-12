(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر 2023] – تعاونت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال إطلاق مشروع حملات استدعاء المركبات المعيبة صناعياُ، في إطار حرصها على دعم سلامة سير المركبات على الطريق وتحقيق طرق أمنة خالية من الحوادث في إمارة دبي.
وأشار عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "تسعى هيئة الطرق والمواصلات دائماً إلى ضمان سلامة مرتادي الطرق بإمارة دبي، والحرص على التعاون مع جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف، وتعد الهيئة رائدة في هذا النوع من المبادرات، حيث تعتبر من أولى الجهات الحكومية في الدولة والمنطقة، التي تقوم بتنفيذ حملات استدعاء المركبات المعيبة صناعياً بالتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات، من خلال توقيع 11 اتفاقية تعاون تشمل 25 علامة تجارية مختلفة".
وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة بدعم القطاع الخاص أيضاً، قامت الهيئة مؤخراً بعمل حملة استدعاء بالتعاون مع العربية للسيارات لتسهيل وصول الشركة المصنعة للسيارات إلى مركباتهم المعيبة بإمارة دبي.
ومن خلال المتابعة المستمرة والإجراءات الاستباقية من قبل الطرفين، تمكنت شركة العربية للسيارات من تحقيق معدل ممتاز وغير مسبوق والذي بلغ 93% من نسب الاستجابة للحملات، وهو أعلى معدل على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاستدعاء المركبات ذات العيوب المصنعية.
وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: "إننا في العربية للسيارات نضع السلامة على قمة أولوياتنا، ونعمل عن كثب مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإجراء الفحوص الدورية والشاملة للمركبات، في إطار التزامنا بالمعايير الصارمة. وتعدّ حملة الاستدعاء هذه شهادة على فعالية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تأكيد التزامنا بالحفاظ على سلامة العملاء ورضاهم. ويطيب لنا التوجه بالشكر إلى الهيئة لما تقدمه من دعم متواصل لنا ومساعدتنا في تحقيق معيار إقليمي جديد".
وكان من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في التوصل إلى النتيجة الإيجابية للحملة، الاستعانة بأفضل التقنيات لمعالجة هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن النتائج المثلى، بما في ذلك حظر تسجيل بعض المركبات وتقديم الحلول الفورية لها. وضمنت هذه الحملة المشتركة تعزيز الامتثال وتسهيل عملية الاستدعاء، كإجراء استباقي يظهر التزام العربية للسيارات إزاء حماية مصالح المتعامل.
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