(MENAFN
- Alisa Pr) الإمارات العربية المتحدة،12 سبتمبر 2023: تقدّم شركة هيرمان ميلر Herman Miller كرسي Fuld Nesting Chair المتداخل والقابل للتراصف التركيبي والذي تمّ تصميمه بالتعاون مع ستيفان دييز، وهو تصميم أنيق وبسيط يتيح تكوينات مرنة لمساحات العمل.
فبفضل جمالياته العصرية، يحتلّ Fuld مكانة بارزة بين الكراسي المتداخلة، حيث يتيح للمؤسسات إعادة تشكيل المساحة لاستخدامات مختلفة مثل أركان الجلوس الجانبية، وأماكن التدريب في الشركات، والفعاليات التعليمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جمال الشكل والأسلوب. ويرتقي Fuld بتجربة الكرسي المتداخل بأناقته حيث يتوفّر في مجموعة من التوليفات اللونية، ويمكن اختيار المقعد وظهر المقعد والساقان بلون واحد، أو الاختيار من مجموعات لونية مزدوجة.
ويبتعد Fuld عن شكل X النموذجي للكرسي المتداخل القابل للتراصف التركيبي ليتّخذ بدلاً عن ذلك شكل حرف Y مقلوب ذي أذرع أنبوبية. ويتميز الجزء الخلفي بلمسة من المرونة، لضمان الراحة في أثناء الحركة. وبفضل خطوطها الفريدة وتنوّع ألوانها، تعمل الدعامة الأساسية للمقاعد المعاد تصميمها على إضفاء الحيوية على أي مساحة، حتى عند تخزينها في مكان مفتوح.
وفي هذا الصدد، تقول ماليسا براينت، نائب الرئيس الأول للمنتجات العالمية: "يسعدنا أن نرحّب بستيفان دييز في محفظة هيرمان ميلر Herman Miller بعد تصميمه مجموعة من منتجات ميلرنولMillerKnoll، لا سيما وأن دييز يعطي الأولوية في تصاميمه للاستدامة والابتكار واللذين لطالما كانا من القيم الأساسية بالنسبة إلى هيرمان ميلر Herman Miller."
فالالتزام طويل الأمد تجاه البيئة هو الدافع وراء تصميم Fuld الذي يمتاز بتصميمه البسيط وبنيته الرائدة المكوّنة من قطعة واحدة، حيث يتكوّن مسند الظهر والأذرع والأرجل الخلفية من قطعة واحدة متواصلة، وهي الميزة التي تسمح بأن يتشكّل الكرسي من مادتين فقط لسهولة إعادة التدوير في نهاية دورة حياته. ويتوفّر أيضاً مقعد اختياري من نسيج ثلاثي الأبعاد مصنوع بنسبة 50 بالمائة من المحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك، مع خلوّ عملية الإنتاج من فضلات القماش نظراً للحياكة وفقاً لأبعاد الكرسي الدقيقة.
ويقول ستيفان دييز: "يسعدني أن أصمّم أول كرسي متداخل لهيرمان ميلر Herman Miller التي تعتبر الرائدة من بين الشركات الأخرى في قطاعها من حيث اهتمامها بالهندسة والجودة. إلى جانب دعمها الكبير الذي يجعلها نموذجية وذات تفكير تقدّمي بالفعل." ويضيف: "التعاون مع هيرمان ميلر Herman Miller ليس محصوراً بقيود ومحاذير بل هو مدفوع بفكرة. ومن الواضح أن ما نرنو إليه ونعمل من أجله هدف مشترك: ألا يكون المنتج الذي تثمر عنه هذه العملية مجرّد حلّ وسط. وهذا ما أحبّه."
تمّ الكشف عن هذا الكرسي خلال أيام تصميم ميلرنول MillerKnoll حيث أُعلِنَ عن فوزه بجائزة MetropolisLikes. وسيكون متاحاً للشراء بالنسبة إلى الوكلاء المتعاقدين من خلال وكلاء هيرمان ميلر Herman Miller وميلرنولMillerKnoll .
تفضّلوا بزيارة موقع هيرمان ميلر Herman Miller لمزيد من التفاصيل.
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