وجاءت الورشة التي افتتحها النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، لنشر الوعي والثقافة الضريبية بين فئات المجتمع كافة، لاسيما العاملين في مجال المحاسبة والاستشارات المالية والضريبية.

وتناولت الورشة التي عقدت بمقر الاكاديمية في غرفة تجارة عمان، الخدمات التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونياً كافة، كما استعرضت إمكانية الإستفادة من الخدمات الإلكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والحصول على الخدمة المطلوبة إلكترونياً.

وبينت الورشة ان تقديم الخدمات الالكترونية تؤدي إلى اختصار الوقت والجهد على المكلف، كما استعرضت أهمية التحول الالكتروني في تقديم الإقرارات ودفع الأرصدة الضريبية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة الكترونيا دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصيا.

وتم خلال الورشة التي حضرها رئيس الجمعية ابراهيم حرب، الاستماع إلى ملاحظات التُجّار والمكلفين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة المشاركين بالورشة واقتراحاتهم بخصوص الخدمات الإلكترونية وتم الإجابة على استفسارات الحضور وأسئلتهم..

يشار الى ان جمعية خبراء ضريبة الدخل هي جمعية مهنية متخصصة تضم في عضويتها مجموعة من ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال الاستشارات والخبرة الضريبية.