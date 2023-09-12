أكاديمية (تجارة عمان) تنظم ورشة الخدمات الالكترونية لدائرة الضريب
التاريخ
9/12/2023 9:22:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ورشة عمل توعوية حول الخدمات الالكترونية التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وجاءت الورشة التي افتتحها النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، لنشر الوعي والثقافة الضريبية بين فئات المجتمع كافة، لاسيما العاملين في مجال المحاسبة والاستشارات المالية والضريبية.
وتناولت الورشة التي عقدت بمقر الاكاديمية في غرفة تجارة عمان، الخدمات التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونياً كافة، كما استعرضت إمكانية الإستفادة من الخدمات الإلكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والحصول على الخدمة المطلوبة إلكترونياً.
وبينت الورشة ان تقديم الخدمات الالكترونية تؤدي إلى اختصار الوقت والجهد على المكلف، كما استعرضت أهمية التحول الالكتروني في تقديم الإقرارات ودفع الأرصدة الضريبية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة الكترونيا دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصيا.
وتم خلال الورشة التي حضرها رئيس الجمعية ابراهيم حرب، الاستماع إلى ملاحظات التُجّار والمكلفين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة المشاركين بالورشة واقتراحاتهم بخصوص الخدمات الإلكترونية وتم الإجابة على استفسارات الحضور وأسئلتهم..
يشار الى ان جمعية خبراء ضريبة الدخل هي جمعية مهنية متخصصة تضم في عضويتها مجموعة من ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال الاستشارات والخبرة الضريبية.
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