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اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن بالقدس

9/12/2023 9:22:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“اليونسكو”، الثلاثاء، مشروع قرار حول البلدة القديمة لمدينة القدس وأسوارها بالإجماع.

ويؤكد مشروع القرار، إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنه أعاد تأكيد اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، ووضعها القانوني لاغية وباطلة.

ويطالب القرار وملحقاته، الاحتلال الإسرائيلي، بوقف انتهاكاته وإجراءاته غير القانونية في البلدة القديمة في مدينة القدس وأسوارها.

وأضاف المجالي، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

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