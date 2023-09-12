لكل رئيس دولة أسطول طائراته الخاصة، سواء المروحية أو الطائرات الرئاسية، والبعض من الرؤساء والزعماء يمتلكون يخوتاً يتحركون بها خلال زياراتهم الدولية، أو حتى داخلياً، ولكن عندما يأتي الأمر إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، فالأمر دائماً مختلف.. حيث يتحرك الزعيم الكوري الجنوبي بالقطار الأخضر العتيق.. فما هو ذلك القطار؟ وما هو عتاده وتأميناته؟

مشهد خروج الزعيم الكوري الجنوبي ووداعه للجماهير من باب قطاره الأخضر في طريقه إلى روسيا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعاد طرح أسئلة عن هية ذلك القطار، وهل هو مجرد أداة من أدوات الرجعية التي يتهم بها الزعيم الكوري الشمالي ونظامه؟ أم أنه وفقاً لبعض التقارير مدرعة تسير على قضبان؟

وتعود آخر التقارير عن القطار إلى العام 2009، وقتما كان والد الزعيم الحالي يقود كوريا الشمالية، وتقول إن هناك ثلاثة قطارات من نفس النوع والشكل يتحركون معاً خلال رحلة الزعيم، وتبلغ السرعة القصوى لكل منهم 60 كيلو مترا في الساعة، ومزودين بكل سبل الحياة الكاملة، من غذاء وغرف اجتماعات، وغيرها، إضافة إلى وسائل تأمين كاملة، حيث جسم القطار مصنع من مواد مضادة للأسلحة الثقيلة، وردد البعض إنهم مصنعين من مواد ضد الأسلحة النووية، وإن كان لم يثبت الأمر.

ووفقاً لصور حديثة للقطار، فقد تم تصميمه داخلياً بمقاعد جلدية باللون الوردي لتناسب ذوق زعيم كيم يونغ أون الزعيم الكوري الشمالي الحالي، ويبدو القطار وقد أدخلت عليه بعض التعديلات الداخلية، إلا أن المصادر لم تحدد التعديلات في بناء القطار وتسليحه وحتى إن كانت قدر زادت سرعاته القصوى أم ما يزال يتحرك بسرعة 60 كيلو متر في الساعة وهي السرعة التي أصبحت بعض الدراجات الكهربائية الـ«سكوتر» تتحرك بسرعة أكبر منها، وإن كانت رويترز قد أشارت في تقرير حول الزيارة الكورية لروسيا، إلى أن القطار تم تزويده بمزيد من الحماية ضد الأسلحة، إضافة لوسائل راحة حديثة، وغرف اجتماعات متعددة مزودة بشاشات عرض لمناقشة الأمور السياسية والترتيبات الأمنية، كما ذهبت رويترز في تقريرها إلى وجود غرف متعددة للزعيم الكوري الشمالي، وأخرى خاصة بعناصر التأمين، والحاشية والأفراد المصاحبين مزودين جميعا بسبل المعيشة الكاملة.

وقالت آن بيونغ الخبيرة في الشأن الكوري الشمالي إنه ليس قطاراً وحيداً، وإنما هناك نسخ متعددة للقطار، كلها متطابقة المواصفات داخلياً وخارجياً، وأوضحت أن كل منهم لديه بين 10 إلى 15 عربة، مؤكدة أن هناك عربات خلال الموكب تخصص لأطقم طبية أيضاً، إضافة للحراسات الخاصة وأفراد التأمين.



يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون لا يعاني رهاب الطائرات مثل والده، الذي ابتكر ذلك القطار للتنقل خوفاً من الطائرات، ولكن الابن الدارس في سويسرا يفضل التنقل بالقطار لاعتبارات أمنية وفي الوقت نفسه لتثبيت الصورة الذهنية للفكر الاشتراكي، وهو ما يزيد من الصورة الرجعية المثارة من الإعلام العالمي حول كوريا الشمالية وأوضاع الحكم فيها.