توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة أداء قوياً في 2023.

وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير حديث اليوم، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.

وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدي بنوك الإمارات إلى نحو 7% في عام 2023، من 5% في عام 2022.

وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك.

ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ما زال يقدم دعما كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصُنف بأنها "غير منتجة"، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين مما سيساعدها على تحمل التحديات.

ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهرًا الماضية في جمع الودائع المحلية.

وبشكل عام، توقع تقرير ستاندرد آند بورز تحسن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نتيجة لارتفاع هوامش الأرباح استمرار نمو الإقراض.