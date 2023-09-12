أسعار الذهب في الإمارات تتراجع 0.75 درهم

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.75 درهم، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 232.50 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 215.25 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 208.25 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 178.50 درهماً.

وعالمياً استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحاً أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وخلال التداولات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولاراً.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتاً إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غداً الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه. بي. سي ريفايناري «نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلاً ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب».

ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولاراً، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولاراً.