أسعار الذهب في الإمارات تتراجع 0.75 درهم

أسعار الذهب في الإمارات تتراجع 0.75 درهم
التاريخ
9/12/2023 9:22:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تراجعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.75 درهم، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 232.50 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 215.25 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 208.25 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 178.50 درهماً.
وعالمياً استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحاً أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وخلال التداولات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولاراً.
من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتاً إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غداً الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال نيكولاس فرابيل من إيه. بي. سي ريفايناري «نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلاً ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب».
ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولاراً، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولاراً.
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