يتناول كتاب جديد سيرة الملياردير إيلون ماسك، رئيس «تسلا» وشبكة «إكس» (تويتر سابقاً) و«سبايس إكس»، يُظهره مهووساً بغزو الفضاء، وصاحب أساليب قاسية في الإدارة، مجرّداً من أي شعور بالتعاطف.

وحظي المؤلّف والتر أيزاكسون، الذي سبق أن أصدر كتب سيرة أخرى حققت نجاحاً، أحدها عن المؤسس المشارك لشركة «أبل» ستيف جوبز (2011)، بفرصة غير مسبوقة لمقابلة ماسك، إذ كانت له لقاءات في مناسبات عدة مع رجل الأعمال المثير للجدل.

سكان الفضاء

وفي مقتطفات من الكتاب الذي يشكّل اسم إيلون ماسك عنوانه، أوردتها وسائل إعلام أمريكية اطّلعت عليه، يلاحظ المؤلف أن لدى رجل الأعمال هاجساً، هو رغبته في جعل البشر سكان «كواكب متعددة» من خلال شركته الفضائية «سبايس إكس».

ويضيف الكاتب أن ماسك يعتبر أن ما يسمّى «فايروس ووك»، وهو الجهود الناشطة لتعزيز موقع الأقليات والدفاع عنها، يُنذر بعرقلة استعمار الكواكب الأخرى، وخصوصاً المريخ، لأنه «ضد الإنسان عموماً» ويجب «وقفه».

طفل كبير

ويصف والتر إيزاكسون، أغنى رجل في العالم، بأنه «طفل كبير» مطبوع بطفولته التي كان خلالها باستمرار عرضة للمضايقات في المدرسة.

ويتحدث إيلون ماسك لكاتب سيرته عن متلازمة أسبرغر، التي شُخّصت إصابته بها، وهي من أشكال التوحد، ويعترف بأنها سبب ضعف قدرته «على فك رموز الإشارات العلائقية» في تعاطيه مع الآخرين.

أصوله من جنوب أفريقيا



ويشير الكاتب إلى أن ماسك، الذي تعود أصوله إلى جنوب أفريقيا، «ينجذب إلى العاصفة والدراما»، ويخضع «لتقلبات عاطفية لا يمكن التنبؤ بها» تتجلى في الطريقة التي يدير بها الشركات التي يرأسها.

ويستشهد الكتاب بأمثلة عدة على نوبات غضب إيلون ماسك، الذي يستشيط عندما لا يحقق موظفوه توقعاته، وقد لا يتردد في إذلالهم إذا قاوموه.

الحالة الشيطانية

وتروي شريكة حياة ماسك السابقة المغنية غرايمز للكاتب أن الملياردير ينتقل إلى «الحالة الشيطانية» عندما يعبّر عن انزعاجه، معتبرة أنها حالة «تُولّد الكثير من الفوضى».

10 أبناء

ويكشف والتر إيزاكسون أن للفنانة الكندية طفلاً ثالثاً من إيلون ماسك من خلال الحمل لفائدة الغير، بينما لم يسبق للشريكين السابقين حتى الآن أن أفصحا سوى عن طفلين.

وبذلك يرتفع عدد أبناء إيلون ماسك الأحياء المعروفين إلى عشرة، بينهم اثنان من مسؤولة في شركته «نيورالينك» تبرّع لها بحيوانات منوية.

وينقل الكاتب عن شيفون زيليس، والدة هذين التوأمين المولودين عام 2021، قولها إن ماسك «يريد أن ينجب الناس أطفالاً».