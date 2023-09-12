«أوبك» تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب في 2023 و2024

بلغ إجمالي إنتاج دول منظمة «أوبك» في أغسطس الماضي 27.44 مليون برميل يومياً بزيادة إجمالية 113 ألف برميل

وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط في شهر أغسطس الماضي بمقدار 113 ألف برميل يومياً بدعم من زيادة إنتاج نيجيريا وإيران، حيث زادت الأولى إنتاجها بمقدار 98 ألف برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاج الثانية بمقدار 143 ألف برميل يومياً.

وحافظت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على توقعات نمو الطلب على النفط في عام 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، من دون تغيير على نطاق واسع عن تقييم الشهر الماضي.

وتوقعت «أوبك» في التقرير الشهري أن يصل متوسط حجم الطلب الإجمالي العالمي إلى ​​102.1 مليون برميل يومياً.

ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب في الربع الثالث بناءً على البيانات الفعلية لشهر يوليو، عوضته تقديرات نزولية لبيانات النصف الثاني من عام 2023، خاصة في آسيا.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2023 بمقدار 120 ألف برميل يومياً ليصل إلى متوسط ​​46.1 مليون برميل يومياً في دول منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من دول المنظمة في الأمريكتين على خلفية نمو الطلب على وقود الطائرات.

وفي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على النفط بنحو 2.3 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط ​​إلى 55.9 مليون برميل يومياً.

وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري زيادة مطردة في الطلب على الوقود في قطاع النقل والصناعات، مدعوماً بالانتعاش في الصين، وهو ما سيعزز الطلب على النفط الخام.

من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي العالمي القوي في العام المقبل، وسط توقعات بتحسن تعافي الصين، وهو ما سيحفز استهلاك النفط.

توقعت «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً على أساس سنوي ليصل متوسطه إلى 104.3 ملايين برميل في اليوم.

توقعات العرض

تتوقع «أوبك» أن ينمو إنتاج النفط من خارجها في عام 2023 بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً على أساس سنوي ليصل إلى 67.4 مليون برميل يومياً.

وعوضت المراجعات التصاعدية للإنتاج في روسيا والولايات المتحدة والبرازيل المراجعات النزولية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

من المتوقع حالياً نمو بطيء ومطرد لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على مدار العام. وفقاً لذلك، فقد يصل نمو إمدادات الخام الأمريكي لعام 2023 إلى 1.2 مليون برميل يومياً، لتكون محرك النمو الرئيس للمعروض النفطي في عام 2023.

وفي العام المقبل من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من خارج «أوبك» في عام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط ​​إلى 68.8 مليون برميل يومياً، من دون تغيير على نطاق واسع عن الشهر السابق.