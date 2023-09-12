أسهم الإمارات ترفع مكاسبها إلى 42 مليار درهم خلال 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية أرباحها السوقية للجلسة الرابعة على التوالي لترتفع إلى 42 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.539 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية في أبوظبي ودبي سيولة بأكثر من 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 993.3 مليون درهم في سوق أبوظبي 372.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 301.3 مليون سهم عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9431.37 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.38% إلي مستوى 9749.43 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4060.95 نقطة.

سوق أبوظبي

دعم مكاسب سوق أبوظبي صعود أسهم مثل "أبوظبي التجاري" بنسبة 1.73% و"الفا ظبي" 1.31% و"الياه سات" 0.78% و"أدنوك للحفر" 0.75% و"ملتيبلاي" 0.74% و"أي آند" 0.72% و"أدنوك للتوزيع" 0.53% و"أبوظبي الأول" 0.45%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 210.3 مليون درهم ليقفل عند 400.9 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بسيولة 116.5 مليون درهم وأغلق عند 4.08 درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً 114.1 مليون درهم ووصل إلى مستوي 20.14 درهم.

سوق دبي

استحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بسيولة جاوزت 100 مليون درهم وأقفل عند 7.13 درهم، تلاه "مصرف عجمان" بنحو 65.6 مليون درهم وأغلق عند 2.31 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 58.7 مليون درهم مقفلاً عند 17.1 درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي اليوم، "إعمار العقارية" بنسبة 0.42% و"الإمارات دبي الوطني" 1.18% و"إعمار للتطوير" 0.46% و"دبي الإسلامي" 0.18%.