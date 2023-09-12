«أوبك» تتوقع استمرار الاتجاه التوسعي لاقتصاد الإمارات

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن اقتصاد دولة الإمارات شهد توسعاً بنسبة 3.8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت "أوبك"، في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، أنها تتوقع استمرار الاتجاه التوسعي لاقتصاد دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة شهدت نمواً كبيراً.

وذكر تقرير "أوبك" أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.9 في المئة، وقطاع البناء بنسبة 9.2 في المئة وقطاع الإقامة وخدمات الطعام بنسبة 7.8 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة بالإمارات يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب تقرير "أوبك"، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40 في المئة هذا العام، وفقًا لتقديرات "أكسفورد إيكونوميكس"، متجاوزاً بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17 في المئة.

وأوضح التقرير أن مصرف الإمارات المركزي قام بمحاكاة سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث حافظ على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.4 في المئة.