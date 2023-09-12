الاحتلال يخطر بالهدم ووقف البناء لمزيد من المنازل في الديوك التحتا
التاريخ
9/12/2023 9:19:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 3 منازل خلال أسبوع، ووقف العمل والبناء في 14 منزلا آخر في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا ووزعت إخطارات بالهدم خلال 7 أيام لثلاثة منازل، وأخرى بوقف العمل والبناء، لمنازل مقامة منذ عشرات السنوات ومأهولة، وأخرى حديثة البناء، وذلك بحجة عدم الترخيص.
وأضافت المصادر إن الإخطارات الجديدة ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم في القرية إلى 50 منزلا.
وأشارت المصادر الى أن مواجهات خفيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب انسحابها من القرية.
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