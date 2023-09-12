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اشتية يستقبل سفير جمهورية الأوروغواي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

9/12/2023 9:19:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الأوروغواي المعتمد لدى دولة فلسطين خورخي كاسينيلي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وثمن اشتية جهود السفير كاسينيلي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في فلسطين، متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية.

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