اشتية يستقبل سفير جمهورية الأوروغواي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية
التاريخ
9/12/2023 9:19:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الأوروغواي المعتمد لدى دولة فلسطين خورخي كاسينيلي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.
وثمن اشتية جهود السفير كاسينيلي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في فلسطين، متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية.
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