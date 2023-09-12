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الاحتلال يخطر بالهدم ووقف البناء لمزيد من المنازل في الديوك التحتا

9/12/2023 9:19:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 3 منازل خلال أسبوع، ووقف العمل والبناء في 14 منزلا آخر في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقال الناشط الميداني في أريحا علاء فهيدات للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا ووزعت إخطارات بالهدم خلال 7 أيام لثلاثة منازل، وأخرى بوقف العمل والبناء، لمنازل مقامة منذ عشرات السنوات ومأهولة، وأخرى حديثة البناء، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن الإخطارات الجديدة ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم في القرية إلى 50 منزلا.

وأضافت المصادر أن مواجهات خفيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب انسحابها من القرية.

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