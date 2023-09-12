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مجموعة بنك فلسطين تنضمُّ رسمياً إلى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (Unep-Fi)

9/12/2023 9:19:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN-انضمت مجموعة بنك فلسطين، لمبادئ الصيرفة المسؤولة، التابعة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم
المتحدة للبيئة ( UNEP FI (، باعتبارها إطاراً واحداً لصناعة مصرفية مستدامة، من خلال عقد شراكة بين البنوك في جميع
أنحاء العالم( ).
وتُعد مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI (الإطار الجامع، الذي يضمن مدى
توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس للمناخ،
بحيث تلتزم البنوك التي وقعت على المبادئ بتطبيق خطط واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، بما يضمن تطبيق معايير
الاستدامة، ضمن ممارساتها لتكون في طليعة مؤسسات التمويل المستدام.
ومع توقيع مجموعة بنك فلسطين على مبادئ الصيرفة المسؤولة التابع لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينضم بنك
فلسطين إلى جانب البنك الإسلامي العربي بشكل فعلي إلى نحو 50% من المصارف العالمية الموقعة على تلك المبادئ،
والملتزمة بقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية والإفصاح عنها، حيث سيلتزم البنك بصفته أحد
الأطراف الموقعة، بتنفيذ الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية، من أجل تقليل الآثار البيئية السلبية، وتشجيع المشاريع الصديقة
للبيئة والمناخ. كما ستساهم هذه العضوية بانضمام مجموعة بنك فلسطين إلى أكثر من 300 بنك شريك في مختلف أرجاء
أنحاء العالم، في تبادل أفضل الممارسات وتقديم رؤى مشتركة حول مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وأعرب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن فخره بانضمام البنك كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية
توقع على مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP FI (، مضيفاً "أن هذا الالتزام
يعتمد على استراتيجية البنك للاستدامة، والتي تؤكد نهجنا الجاد في تنفيذ ممارسات الاستدامة في البنك مع حرصنا على رفع
مستوى التوعية البيئية في فلسطين". وبين الشوا أن فلسطين رغم مواجهتها جملة من التحديات السياسية الاقتصادية، إلا أننا
ما زلنا ملتزمين بقيمنا في مجموعة بنك فلسطين، لذا نحن سعداء بالانضمام إلى البنوك الشريكة التي نشاركها الالتزام بالقيم
والمبادئ العالمية للخدمات المصرفية المسؤولة ".
وقالت الدكتورة تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين "منذ تبنينا لاستراتيجية الاستدامة في
البنك، حرصنا على تطبيق مبادئ الحوكمة أولاً، وذلك لضمان تنفيذنا للاستراتيجية بشكل محكم، حيث التزمنا بالمعايير
والإفصاح عن تأثيرنا من خلال نشر تقرير الاستدامة الأول للعام 2021 وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير
(GRI). وأكدت الجرباوي إننا حريصون على العمل مع UNEP FI والبنوك الأعضاء الشريكة في مبادئ الصيرفة
المسؤولة، مما يعزز التزامنا بخطط العمل التي تلبي الأهداف المشتركة في عام 2030، وفقًا لالتزاماتنا نحو مبادئ الصيرفة
المسؤولة والتزاماتنا الأخرى.

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