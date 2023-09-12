الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين في مدينة الخليل

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لمدينة الخليل، بمحاذاة الشارع الالتفافي، وقامت بتوقيف مركبات المواطنين ومركباتهم، ودققت ببطاقاتهم الشخصية، مما عرقل تنقلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تواصل منذ نحو شهر تضييق الخناق على المواطنين عند مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، بعد نصب بوابة حديدية عند مدخلها، وتفتيش المواطنين واحتجازهم.