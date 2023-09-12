الخارجية: 9 شهداء و3 مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا

الخارجية: 9 شهداء و3 مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا
التاريخ
9/12/2023 9:19:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طرابلس/PNN-قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، "إن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا قبل قليل بوفاة عائلة فلسطينية".
وأضاف الديك في بيان له: "وتتكون العائلة من 8 أفراد وهي عائلة محمود الطواب وزوجته وأولاده في منطقة درنة شرق ليبيا جراء السيول الجارفة".
وبوفاة العائلة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الإعصار إلى9، وارتفاع عدد المفقودين إلى 3.
وأكد الديك أن الوزارة تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.
وأشار إلى أن القنصلية العامة قامت أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم، وأكد السفير الديك أن الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.
MENAFN12092023000205011050ID1107053592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.