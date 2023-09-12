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الخارجية: 9 شهداء و3 مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا

9/12/2023 9:19:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN-قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، "إن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا قبل قليل بوفاة عائلة فلسطينية".


وأضاف الديك في بيان له: "وتتكون العائلة من 8 أفراد وهي عائلة محمود الطواب وزوجته وأولاده في منطقة درنة شرق ليبيا جراء السيول الجارفة".


وبوفاة العائلة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الإعصار إلى9، وارتفاع عدد المفقودين إلى 3.


وأكد الديك أن الوزارة تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.


وأشار إلى أن القنصلية العامة قامت أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم، وأكد السفير الديك أن الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.

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