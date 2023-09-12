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احذر شرب الشاي بكميات كبيرة أو بعد الطعام مباشرة

9/12/2023 9:19:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/يعتاد غالبية الناس على شرب الشاي بعد تناول وجباتهم، ولكنهم لا يعلمون أن للشاي ضررًا كبيرًا عند شربه بعد الطعام مباشرة، وفقًا لموقعي "Health xchange" و"WebMD"، وتاليا أهمها.

عسر الهضم

يؤدي الشاي إلى تصلب محتوى البروتين؛ ما يجعل من الصعب هضمه، فأوراق الشاي تعد حمضية وتؤثر على عملية الهضم.

الأنيميا

يتسبب شرب الشاي بعد الأكل في الإصابة مع المدى الطويل بأنيميا فقر الدم، لأنه قد يتعارض مع امتصاص الجسم للحديد.

ويعد شرب الشاي بكثرة خلال اليوم (أكثر من 4 أكواب) أمرًا غير آمن بسبب محتوى الكافيين، وأعراضه قد تترواح من خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب، وقد تسبب الوفاة أو غيرها من الآثار الجانبية الشديدة.

كما يتسبب شرب الشاي يوميًّا في زيادة خطر ظهور الأعراض التالية:

القلق وصعوبة النوم.

مشاكل في التنفس.

صداع.

زيادة التبول.

اضطراب نبضات القلب.

قيء وغثيان.

العصبية والأرق.

طنين في الأذنين.

الارتعاش.

ارتفاع ضغط الدم.

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