احذر شرب الشاي بكميات كبيرة أو بعد الطعام مباشرة

احذر شرب الشاي بكميات كبيرة أو بعد الطعام مباشرة
التاريخ
9/12/2023 9:19:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/يعتاد غالبية الناس على شرب الشاي بعد تناول وجباتهم، ولكنهم لا يعلمون أن للشاي ضررًا كبيرًا عند شربه بعد الطعام مباشرة، وفقًا لموقعي "Health xchange" و"WebMD"، وتاليا أهمها.
عسر الهضم
يؤدي الشاي إلى تصلب محتوى البروتين؛ ما يجعل من الصعب هضمه، فأوراق الشاي تعد حمضية وتؤثر على عملية الهضم.
الأنيميا
يتسبب شرب الشاي بعد الأكل في الإصابة مع المدى الطويل بأنيميا فقر الدم، لأنه قد يتعارض مع امتصاص الجسم للحديد.
ويعد شرب الشاي بكثرة خلال اليوم (أكثر من 4 أكواب) أمرًا غير آمن بسبب محتوى الكافيين، وأعراضه قد تترواح من خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب، وقد تسبب الوفاة أو غيرها من الآثار الجانبية الشديدة.
كما يتسبب شرب الشاي يوميًّا في زيادة خطر ظهور الأعراض التالية:
القلق وصعوبة النوم.
مشاكل في التنفس.
صداع.
زيادة التبول.
اضطراب نبضات القلب.
قيء وغثيان.
العصبية والأرق.
طنين في الأذنين.
الارتعاش.
ارتفاع ضغط الدم.
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