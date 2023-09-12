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المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

9/12/2023 9:19:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، صادرة عن دار التراث العربي للطباعة والنشر في القاهرة، لوجود خطأ في ترتيب الصفحات من ص432 إلى ص449 التي تشمل من سورة الفتح إلى الرحمن.

وناشد المفتي حسين في بيان له، اليوم الثلاثاء، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

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