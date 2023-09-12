المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
التاريخ
9/12/2023 9:19:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، صادرة عن دار التراث العربي للطباعة والنشر في القاهرة، لوجود خطأ في ترتيب الصفحات من ص432 إلى ص449 التي تشمل من سورة الفتح إلى الرحمن.
وناشد المفتي حسين في بيان له، اليوم الثلاثاء، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.
MENAFN12092023000205011050ID1107053589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.