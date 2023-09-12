زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ
التاريخ
9/12/2023 9:19:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
هونيارا/PNN-ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر سليمان بالمحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 65.9 كيلومتر جنوب شرقي (كيراكيرا،ماكيرا)، وعلى عمق 92.3 كيلومتر.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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