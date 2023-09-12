زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 65.9 كيلومتر جنوب شرقي (كيراكيرا،ماكيرا)، وعلى عمق 92.3 كيلومتر.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.