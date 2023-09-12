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أسيران من بلدتي الزبابدة والسيلة الحارثية يدخلان عامين جديدين بالأسر

9/12/2023 9:19:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل الأسير عثمان محمد أبو خرج (51 عاما) من بلدة الزبابدة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و(20) عاما.

وأضاف أن الأسير أبو خرج تعرض لإهمال طبي على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال، وكانت نقطة التحول في وضعه الصحي بعد خطأ طبي تعرض له، بعد أن زوده أطباء إدارة معتقلات الاحتلال بحقنة ملوثة عام 2006، تسببت له حينها بإصابته بالتهاب في الكبد، فضلا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب، وأجريت له قبل ثلاث سنوات عملية قلب مفتوح.

كما دخل الأسير مؤيد محمد سليم زيود (49 عاما)، من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم، عامه الـ22 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وذكر سمور أن الأسير زيود اعتُقل عام 2002، وحُكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما، وتوفيت والدته قبل 6 سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها، كما أن شقيقه عصام معتقل داخل سجون الاحتلال منذ 16 عاما، ومحكوم بالسجن 25 عام

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