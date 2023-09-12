أسيران من بلدتي الزبابدة والسيلة الحارثية يدخلان عامين جديدين بالأسر
التاريخ
9/12/2023 9:19:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN- دخل الأسير عثمان محمد أبو خرج (51 عاما) من بلدة الزبابدة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و(20) عاما.
وأضاف أن الأسير أبو خرج تعرض لإهمال طبي على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال، وكانت نقطة التحول في وضعه الصحي بعد خطأ طبي تعرض له، بعد أن زوده أطباء إدارة معتقلات الاحتلال بحقنة ملوثة عام 2006، تسببت له حينها بإصابته بالتهاب في الكبد، فضلا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب، وأجريت له قبل ثلاث سنوات عملية قلب مفتوح.
كما دخل الأسير مؤيد محمد سليم زيود (49 عاما)، من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم، عامه الـ22 على التوالي داخل سجون الاحتلال.
وذكر سمور أن الأسير زيود اعتُقل عام 2002، وحُكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما، وتوفيت والدته قبل 6 سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها، كما أن شقيقه عصام معتقل داخل سجون الاحتلال منذ 16 عاما، ومحكوم بالسجن 25 عام
MENAFN12092023000205011050ID1107053586
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.