روساتوم: أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة قرب محطة زابوريجيا
التاريخ
9/12/2023 9:19:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
موسكو/PNN- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليكاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، قوله الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة إنيرهودار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية الاثنين.
وأضاف ليكاتشيف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الست التي استخدمت في الهجوم على المدينة.
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