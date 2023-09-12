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روساتوم: أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة قرب محطة زابوريجيا‎

9/12/2023 9:19:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليكاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، قوله الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة إنيرهودار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية الاثنين.

وأضاف ليكاتشيف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الست التي استخدمت في الهجوم على المدينة.

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