الكشف عن تفاصيل اعتقال الأسيرة فاطمة أبو شلال





وقالت الهيئة، "أنه وبتاريخ 29/08/2023 وحوالي الساعة الثانية ظهراً، كانت فاطمة ذاهبة إلى مدينة رام الله، وعند حاجز حوارة تم إيقاف المركبة التي كانت تستقلها، وعندما فحصوا الهويات أنزلوا الأسيرة واعتقلوها، دون إخبارها بسبب الاعتقال".





وأضافت : "تم تقييد فاطمة، وأبقاها الجنود قرابة الساعة والنصف على الحاجز، ثم نقلوها إلى معسكر حوارة، وأبقوها تحت أشعة الشمس حتى ساعات المساء دون ماء أو طعام، وبنفس الليلة تم نقلها إلى سجن الشارون، بقيت هناك ليلة واحدة بظروف سيئة جداً، حيث لا يوجد سوى بطانية رقيقة جداً على الأرض، وباليوم التالي نقلت إلى سجن الدامون".







وتقول الأسيرة: "لغاية اليوم لم يحقق معي ولا أعلم سبب اعتقالي، تم حكمي 4 شهور إداري، وعندما نزلت لمحكمة سالم العسكرية، تفاجأت بسماع صوت ابني(24 عامًا) يناديني" يما... يما"، سألته ماذا تفعل هنا؟ واين أنت ؟ أخبرني أنه معتقل بحوارة، حاولت الحديث معه، لكنهم منعوني وبدأوا بالصراخ علي".







يذكر أن العدد الحالي للأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية هو 34 أسيرة،

يتعرضن منذ لحظة اعتقالهن للضرب والإهانة والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن في مراكز التحقيق، حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط

النفسي والجسدي، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب بالأهل أو الأبناء، دون أدنى مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.