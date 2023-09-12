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المواصفات والمقاييس تحذر من حملات تشويه بالمنتج الوطني

9/12/2023 9:19:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذرت مؤسسة المواصفات والمقاييس، من عمليات التشويه والتضليل والافتراء على المنتجات الفلسطينية عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت خلال الأيام الماضية تداول بعض المستخدمين صورا لمنتجات ومصانع فلسطينية، وهي في حقيقة الأمر لا تمت بأي صلة بالمصانع والمنتجات الفلسطينية.

وقالت المؤسسة: "ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنتج الوطني لعمليات تضليل وتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال، وتمكن المنتج الوطني من الارتقاء بجودته وقدرته التنافسيتين، والوصول إلى كثير من أسواق بلدان العالم".

وأكدت أن المنتجات الفلسطينية أصبحت تغزو الأسواق الخارجية وتنافس وتنجح، وتلبي مواصفات تلك الأسواق وشروطها، فتصدير منتجات زراعية وغذائية فلسطينية إلى أسواق أوروبية أو أميركية، يتطلب إجراء الفحوصات الضرورية لبقايا المبيدات والمواد الكيميائية في المحاصيل الزراعية أو منتجات التصنيع الغذائي، واتباع المواصفات فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف والتخزين وما إلى ذلك، وهذا يعني وجود المختبرات المؤهلة والمعتمدة لإجراء الفحوصات، ووجود طواقم وكفاءات في المؤسسة مدربة ومعدة للقيام بذلك.

ودعت المؤسسة جمهور المستهلكين إلى عدم الالتفات لهذه الصور والحملات التضليلية، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات المشبوهة، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من هجمة إسرائيلية شرسة، مؤكدة استعدادها التام لتلقي أية ملاحظات أو شكاوى على المنتجات المعروضة في السوق الفلسطيني التي لا تحقق المتطلبات، وذلك عبر الرقم المباشر 134.

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