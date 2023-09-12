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إيلون ماسك يوفر الإنترنت المجاني بمناطق الزلزال في المغرب

9/12/2023 9:19:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط/PNN- تمكن خبراء مغاربة، من إطلاق خدمات الإنترنت المجاني في بعض المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، عن طريق ربط الاتصال مع الأقمار الاصطناعية لشبكة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، التي توفر خدمات الإنترنت عبر العالم بشكل مجاني.

وحسب "ميدار نت" المغربي، تساعد هذه الخطوة رجال الأمن وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين في التواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، لا سيما بالمناطق الوعرة التي ضربها الزلزال المدمر، التي لا تتوفر على تغطية جيدة من طرف شبكات الاتصال المحلية.

إلى ذلك، نشر الخبير المغربي علي الكراكبي، على صفحته عبر "فيسبوك"، مجموعة من الصور، يظهر فيها وهو يطلق خدمات الإنترنت، وقال في تدوينة عبر خاصية "ستوري" إن "إحدى المناطق المستفيدة من التقنية هي مركز الزلزال في إفورير".

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