إيلون ماسك يوفر الإنترنت المجاني بمناطق الزلزال في المغرب

وحسب "ميدار نت" المغربي، تساعد هذه الخطوة رجال الأمن وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين في التواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، لا سيما بالمناطق الوعرة التي ضربها الزلزال المدمر، التي لا تتوفر على تغطية جيدة من طرف شبكات الاتصال المحلية.

إلى ذلك، نشر الخبير المغربي علي الكراكبي، على صفحته عبر "فيسبوك"، مجموعة من الصور، يظهر فيها وهو يطلق خدمات الإنترنت، وقال في تدوينة عبر خاصية "ستوري" إن "إحدى المناطق المستفيدة من التقنية هي مركز الزلزال في إفورير".