وفاة شاب بحادث سير ذاتي في قلقيلية
التاريخ
9/12/2023 9:19:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN-توفي شاب، اليوم الثلاثاء، نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب محمد شتيوي القدومي توفي متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال الحادث.
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