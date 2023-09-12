وقال الموقع إن الانتحار ظاهرة اجتماعية، تتعلق بما يحدث للشخص داخليًّا، وأضاف أنه يرتبط بتزايد العنف ومشاعر الإحباط والعجز واليأس، فضلاً عن الافتقار إلى المهارات اللازمة لمواجهة التحديات، بحسب

أستاذة كلية علم النفس بجامعة "UNAM" بولينا لاندغريف.

وحذَّرت "لاندغريف" من أن الانتحار حاليًّا يعتبر السبب الثالث للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في المكسيك، والرابع بين فئة القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا.

وأوضحت

"لاندغريف"

بأن السلوك الانتحاري يتكون من عنصرين، هما: التفكير في الانتحار، ومحاولة الانتحار. وفي كلتا الحالتين، تنشأ أفكار يمكن أن تزيد من احتمالية الانتحار، مثل لا معنى للحياة، لا شيء أفعله يناسبني، وجودي ليس له معنى، وما إلى ذلك.

وأردفت

" لاندغريف"

بأن اليوم العالمي لمنع الانتحار يعد حدثًا مهمًّا لرفع مستوى الوعي بهذه المشكلة؛ ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق خطيرة تمنع أو تؤخر الأشخاص من تلقي الرعاية في الوقت المناسب وتحسين صحتهم النفسية والعقلية.

المصدر: موقع "Infobae" الإخباري