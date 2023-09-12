الهدمي: تصعيد استيطاني كبير في القدس عشية انتخابات بلدية الاحتلال
التاريخ
9/12/2023 9:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية المحتلة تشهد تصعيدا استيطانيا إسرائيليا كبيرا، عشية انتخابات بلدية الاحتلال.
ووضع الهدمي ممثل أستراليا لدى فلسطين السفير إدوارد راسل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة
في الرام، اليوم الثلاثاء، في صورة التطورات الخطيرة التي تجري في المدينة المحتلة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي على
الصعد كافة.
وأشار إلى أن المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال التي ستجري الشهر المقبل، يستخدمون الاستيطان "وقودا" لدعاياتهم الانتخابية.
وتطرّق إلى إقرار بلدية الاحتلال إقامة 3500 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة جديدة تشمل أيضا 1300 غرفة فندقية جنوب القدس، وقرارها بإقامة مستوطنة جديدة تضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس والشياح ورأس العمود، وقرب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في العديد من المستوطنات داخل مدينة القدس".
ودعا الهدمي إلى سرعة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي ليست فقط تدمر فرص حل الدولتين، وإنما هي أيضا انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل في المرحلة القادمة لمتابعة التطورات.
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