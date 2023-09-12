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الهدمي: تصعيد استيطاني كبير في القدس عشية انتخابات بلدية الاحتلال

9/12/2023 9:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية المحتلة تشهد تصعيدا استيطانيا إسرائيليا كبيرا، عشية انتخابات بلدية الاحتلال.

ووضع الهدمي ممثل أستراليا لدى فلسطين السفير إدوارد راسل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة
في الرام، اليوم الثلاثاء، في صورة التطورات الخطيرة التي تجري في المدينة المحتلة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي على
الصعد كافة.

وأشار إلى أن المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال التي ستجري الشهر المقبل، يستخدمون الاستيطان "وقودا" لدعاياتهم الانتخابية.

وتطرّق إلى إقرار بلدية الاحتلال إقامة 3500 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة جديدة تشمل أيضا 1300 غرفة فندقية جنوب القدس، وقرارها بإقامة مستوطنة جديدة تضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس والشياح ورأس العمود، وقرب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في العديد من المستوطنات داخل مدينة القدس".

ودعا الهدمي إلى سرعة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي ليست فقط تدمر فرص حل الدولتين، وإنما هي أيضا انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل في المرحلة القادمة لمتابعة التطورات.

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