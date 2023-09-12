التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بمجال البكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان
التاريخ
9/12/2023 9:19:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العُليا (ماجستير، ودكتوراة) في جمهورية باكستان، وذلك للعام الدراسي 2024-2023م.
كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2023-2024م في جامعة بينظير بوتو للطب البيطري وعلوم الحيوان في باكستان، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.
ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني
للاطلاع على كامل التفاصيل.
وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.
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