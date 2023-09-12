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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بمجال البكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان

9/12/2023 9:19:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العُليا (ماجستير، ودكتوراة) في جمهورية باكستان، وذلك للعام الدراسي 2024-2023م.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2023-2024م في جامعة بينظير بوتو للطب البيطري وعلوم الحيوان في باكستان، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني
للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.


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