الأغذية العالمي: خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع
التاريخ
9/12/2023 9:19:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جينييف/PNN-قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن خفض التمويل أجبره على تقليص حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات، محذراً من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر الوصول إلى حافة المجاعة.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إنها اضطرت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي".
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