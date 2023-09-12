وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إنها اضطرت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي".

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