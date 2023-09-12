الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شمال أريحا

وقال مسؤول نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مازن أيمن سمرات (22 عاما) من قرية الديوك، بعد أن أطلقت النار عليه على طريق المعرجات فجر اليوم، دون معرفة وضعه الصحي حتى اللحظة.