هدوء حذر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
التاريخ
9/12/2023 9:19:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيروت/PNN-يسود الهدوء الحذر مخيم عين الحلوة، باستثناء تسجيل بعض الرشقات الرشاشة بشكل متقطع.
وكان المخيم شهد ليلة هادئة، تخللتها خروق لوقف اطلاق النار الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية على إثر اجتماعها مع اللواء الياس البيسري في المديرية العامة للأمن العام.
بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.
ونعت حركة "فتح" في المخيم، العديد من عناصرها ممن قتلوا في الاشتباكات.
ولا يوجد إحصائية واضحة لعدد ضحايا الاشتباكات التي دارت على مدار 6 أيام، حيث تشير آخر الإحصائيات لوجود 7 قتلى على الأقل.
MENAFN12092023000205011050ID1107053573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.