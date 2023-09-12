هدوء حذر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان



وكان المخيم شهد ليلة هادئة، تخللتها خروق لوقف اطلاق النار الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية على إثر اجتماعها مع اللواء الياس البيسري في المديرية العامة للأمن العام.

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.





ونعت حركة "فتح" في المخيم، العديد من عناصرها ممن قتلوا في الاشتباكات.





ولا يوجد إحصائية واضحة لعدد ضحايا الاشتباكات التي دارت على مدار 6 أيام، حيث تشير آخر الإحصائيات لوجود 7 قتلى على الأقل.