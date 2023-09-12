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الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ويستولي على مضخة وخلاط باطون جنوب بيت لحم

9/12/2023 9:19:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة للباطون وخلاط في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أخطرت منزلا قيد الإنشاء مكونا من طابق واحد بوقف البناء فيه، وهو يعود للمواطن إبراهيم حسن زواهرة، بحجة عدم الترخيص، كما استولت على مضخة وخلاط للباطون.

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