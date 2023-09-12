وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أخطرت منزلا قيد الإنشاء مكونا من طابق واحد بوقف البناء فيه، وهو يعود للمواطن إبراهيم حسن زواهرة، بحجة عدم الترخيص، كما استولت على مضخة وخلاط للباطون.

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