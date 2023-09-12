الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ويستولي على مضخة وخلاط باطون جنوب بيت لحم
التاريخ
9/12/2023 9:19:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة للباطون وخلاط في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أخطرت منزلا قيد الإنشاء مكونا من طابق واحد بوقف البناء فيه، وهو يعود للمواطن إبراهيم حسن زواهرة، بحجة عدم الترخيص، كما استولت على مضخة وخلاط للباطون.
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