دعماً وتطويراً للسياحة... كهرباء القدس تقدم مركبتين كهربائيتين لبلدية بيت لحم
التاريخ
9/12/2023 9:19:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ في اطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، قدمت شركة كهرباء محافظة القدس مركبتين كهربائيتين لصالح بلدية بيت لحم وذلك دعما لامكانيات البلدية في خدمة السياح الذين يزرون المدنية سنويا.
وجرى حفل تسليم المركبتين في مقر بلدية بيت لحم بحضور رئيس البلدية حنا حنانيا واعضاء المجلس البلدي، وبحضور وفد شركة كهرباء محافظة القدس ممثلا برئيس مجلس الادارة والمدير العام المهندس هشام العمري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير فرع الشركة في بيت لحم المهندس جواد أبو زر والسيد فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة ، وبحضور كذلك وفد مثل عددا من البلديات الايطاليةوأكدت العلاقات العامة في شركة كهرباء القدس مدى اهتمام الشركة بالمواضيع ذات الطابع المجتمعي وايضا تقديم المساندة والعون للقطاعات الحيوية التي تساهم في ازدهار وتطور المجتمع.
واضافت العلاقات العامة انه ليس بجديد او غريب تقديم شركة كهرباء القدس المركبتين لبلدية بيت لحم، فالشركة المقدسية حاضرة دائما في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية،
وهي مساهم ومساند اساسي في دعم القطاعات الحيوية في المجتمع الفلسطيني.
كما تأتي خطوة تقديم يد العون والمساعدة للقطاع السياحي في مدينة "مهد المسيح" في سياق تسهيل الخدمات المقدمة للبلدية وبخاصة في الأماكن والساحات الضيقة في البلدة القديمة بالمدينة والتي تحتاج لمركبات خاصة على غرار المركبات التي تم التبرع بها، وهي مبادرة قدمتها الشركة المقدسية لدعم قطاع السياحة في مدينة بيت بيت لحم“ مدينة السلام”
كما أكدت العلاقات العامة للشركة المقدسية على اهتمام الشركة بدعم واسناد القطاعات التي تساعد على تطور وازدهار محافظة بيت لحم
وتطوير عمل القطاع السياحي فيها.
MENAFN12092023000205011050ID1107053570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.