وجرى حفل تسليم المركبتين في مقر بلدية بيت لحم بحضور رئيس البلدية حنا حنانيا واعضاء المجلس البلدي، وبحضور وفد شركة كهرباء محافظة القدس ممثلا برئيس مجلس الادارة والمدير العام المهندس هشام العمري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير فرع الشركة في بيت لحم المهندس جواد أبو زر والسيد فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة ، وبحضور كذلك وفد مثل عددا من البلديات الايطاليةوأكدت العلاقات العامة في شركة كهرباء القدس مدى اهتمام الشركة بالمواضيع ذات الطابع المجتمعي وايضا تقديم المساندة والعون للقطاعات الحيوية التي تساهم في ازدهار وتطور المجتمع.

واضافت العلاقات العامة انه ليس بجديد او غريب تقديم شركة كهرباء القدس المركبتين لبلدية بيت لحم، فالشركة المقدسية حاضرة دائما في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية،

وهي مساهم ومساند اساسي في دعم القطاعات الحيوية في المجتمع الفلسطيني.

كما تأتي خطوة تقديم يد العون والمساعدة للقطاع السياحي في مدينة "مهد المسيح" في سياق تسهيل الخدمات المقدمة للبلدية وبخاصة في الأماكن والساحات الضيقة في البلدة القديمة بالمدينة والتي تحتاج لمركبات خاصة على غرار المركبات التي تم التبرع بها، وهي مبادرة قدمتها الشركة المقدسية لدعم قطاع السياحة في مدينة بيت بيت لحم“ مدينة السلام”

كما أكدت العلاقات العامة للشركة المقدسية على اهتمام الشركة بدعم واسناد القطاعات التي تساعد على تطور وازدهار محافظة بيت لحم

وتطوير عمل القطاع السياحي فيها.



