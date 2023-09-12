مستوطنون يستولون على منزل وسط مدينة القدس
التاريخ
9/12/2023 9:19:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وتفاجأ السكان القاطنون في الحي، بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.
وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية.
وأكد محمد صالح محمد إدريس أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته.
وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل.
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