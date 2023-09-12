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مستوطنون يستولون على منزل وسط مدينة القدس

9/12/2023 9:19:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.


وتفاجأ السكان القاطنون في الحي، بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.


وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية.


وأكد محمد صالح محمد إدريس أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته.


وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل.

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