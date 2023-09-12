2800 قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا

وفي أعقاب الإعصار المدمر أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال المجلس الرئاسي: "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

ومن جانبه، قال عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية: "إن إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل".

وقال العضو بغرفة الأزمة: "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا".

وأكد أن القتلى من بينهم من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية عليهم.

وأضاف: "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل 7000 عائلة" إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".