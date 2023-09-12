Tuesday, 12 September 2023 05:44 GMT

التربية تمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال حتى 27 الجاري

9/12/2023 9:18:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن تمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023، وذلك لإتاحة الفرص لأولياء الأمور لتسجيل أطفالهم برياض الأطفال على ضوء تدارس طلبات التسجيل المتأخر، وذلك حتى نهاية دوام الأربعاء 27 الجاري.

MENAFN12092023000130011022ID1107053554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث