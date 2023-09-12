التربية تمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال حتى 27 الجاري

التربية تمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال حتى 27 الجاري
التاريخ
9/12/2023 9:18:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن تمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023، وذلك لإتاحة الفرص لأولياء الأمور لتسجيل أطفالهم برياض الأطفال على ضوء تدارس طلبات التسجيل المتأخر، وذلك حتى نهاية دوام الأربعاء 27 الجاري.
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