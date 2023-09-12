اقتراب دخول قانون السير حيز التنفيذ يتصدر مواقع التواصل .. فما القصة؟ استمع
التاريخ
9/12/2023 9:15:54 AM
(MENAFN- Amman Net) نصت تعديلات قانون السير المعدل على تعريف الحادث المروري بأنه غير المقصود، وتغليظ عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء بالحبس من شهر إلى شهرين ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة وغيرها.
وتتبع راديو البلد مجموعة من ردود الفعل على هذا الخبر الذي لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي:
قال جهاد الكفاوين:" قانون ممتاز بس يجب ان يكون هناك حزم ولكن يمنع للمشاه العبور من غير المكان المخصص ولكن اين هو المكان المخصص هناك اماكن قرابة 2 كيلو بين اي جسر مشاه، واذا وقفت عند ممر مشاه ما في اي سياره تسمحلك بالمرور الا تمد ايدك وتحاول تندعس".
أما سالم المعايطة:" مع نسبة الحوادث الي بازدياد كلنا مع هالتشديد".
و وسام زعبي:" احنا وصلنا لمرحله شعب بخاف ما بهتم باخلاقيات الطرق بس بنخاف من المخالفات".
وايضاً احمد زريقات:" الحمدالله الي سنتين ما تخالفت وان شاءالله اني ما اتخالف لاني ملتزم وانا مع تطبيق القانون الجديد".
وموسى الرفاعي:" ليس جبايه انما حمايه للجميع وحماية الارواح من الحوادث المؤلمه".
عبدالكريم النظامي:" اهم اجراء وتعديل يمكن اتخاذه للحد من ظاهرة الحوادث المفتعلة".
واختتم احمد خالد:" الحمدالله على كل اشي اسمعنا وشوفنا حوادث قطع الإشارة الحمرا والتلفونات يا ريت الكل يلتزم لحمايتنا".
ويذكر أنه وبموجب القانون يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · دخول قانون السير حيز التنفيذ يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي .. فما القصة؟
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