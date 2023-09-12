ألمانيا تتوج لأول مرة في تاريخها بلقب كأس العالم لكرة السلة
التاريخ
9/12/2023 9:15:54 AM
(MENAFN- Amman Net) توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لكرة السلة، لأول مرة في تاريخه، اليوم الأحد، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الصربي بنتيجة 83 – 77.
وتقدم المنتخب الصربي في الربع الأول (26-23)، ثم انتزع المنتخب الألماني الأفضلية في الربع الثاني (24-21) والثالث (22-10)، فيما كانت عودة صربيا في الربع الأخير (20 – 14) متأخرة.
وكان اللاعب الألماني دينيس شرودر أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة، فيما كان أليكسا أفراموفيتش ثاني أفضل المسجلين بـ21 نقطة.
وباتت ألمانيا، التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي، بعد الولايات المتحدة (خمس مرات)، ويوغوسلافيا (5 مرات)، والاتحاد السوفياتي (3)، والبرازيل (2)، وإسبانيا (2)، والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014، حين خسرت أمام الأمريكيين.
واستحقت ألمانيا إحراز لقبها العالمي الأول؛ لأنها كانت الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في النسخة التاسعة عشرة من النهائيات التي استضافتها كل من الفلبين واليابان وإندونيسيا، وتجاوزت في دور الأربعة المنتخب الأمريكي، المرجح الدائم لإحراز اللقب.
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