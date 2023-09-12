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ألمانيا تتوج لأول مرة في تاريخها بلقب كأس العالم لكرة السلة

9/12/2023 9:15:54 AM
(MENAFN- Amman Net) توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لكرة السلة، لأول مرة في تاريخه، اليوم الأحد، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الصربي بنتيجة 83 – 77.

وتقدم المنتخب الصربي في الربع الأول (26-23)، ثم انتزع المنتخب الألماني الأفضلية في الربع الثاني (24-21) والثالث (22-10)، فيما كانت عودة صربيا في الربع الأخير (20 – 14) متأخرة.

وكان اللاعب الألماني دينيس شرودر ‏أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة، فيما كان أليكسا أفراموفيتش ثاني أفضل المسجلين بـ21 نقطة.

وباتت ألمانيا، التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي، بعد الولايات المتحدة (خمس مرات)، ويوغوسلافيا (5 مرات)، والاتحاد السوفياتي (3)، والبرازيل (2)، وإسبانيا (2)، والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014، حين خسرت أمام الأمريكيين.

واستحقت ألمانيا إحراز لقبها العالمي الأول؛ لأنها كانت الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في النسخة التاسعة عشرة من النهائيات التي استضافتها كل من الفلبين واليابان وإندونيسيا، وتجاوزت في دور الأربعة المنتخب الأمريكي، المرجح الدائم لإحراز اللقب.

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