الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا
التاريخ
9/12/2023 9:14:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قدم جلالة الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، التعزية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا.
وأكد جلالته، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا في تجاوز هذا الحادث الأليم.
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