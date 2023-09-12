Tuesday, 12 September 2023 05:44 GMT

وزارة الحج والعمرة السعودية تُصدر بيان بشأن الحصول على تأشيرة عمرة عبر نسك

9/12/2023 9:14:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بياناً قالت فيه إن هناك أربع مزايا لتخطيط العمرة من خلال منصة نُسك.
وبينت الوزارة، وفقاً لصحيفة سبق السعودية، أن التخطيط لرحلة العمرة يبدأ بالحصول على التأشيرة من خلال منصة نُسك، للحصول على قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين.
وأضافت، تشمل تلك المزايا الحصول على فوائد المنصة التي تدعم التحدث بـ 9 لغات، والتواصل المباشر مع مقدّمي خدمات العمرة، وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية، وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين. سبق

MENAFN12092023000208011052ID1107053329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث